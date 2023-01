Bastia : une retraite bien méritée pour Jean Giambelli

Trente ans dans l’enseignement classique, une quinzaine dans l’enseignement spécialisé et cinq ans à la tête du CCAS de la mairie de Bastia. Une retraite donc bien méritée pour celui qui fut aussi un temps dirigeant au SC Bastia. De ses années passées au CCAS on retiendra notamment ses actions à destination des « Anziani », notamment la mise en service de A Casa di l’Anziani à Saint-Joseph.





Il était aussi cheville ouvrière du concert de Noël à leur intention au théâtre de Bastia. Sa vigilance, son attention, ses initiatives avaient été aussi très précieuses, et appréciées, envers ce public aux heures noires de la pandémie. Sa retraite sera active également, auprès de diverses associations.

Il sera aussi un grand-père attentionné dans son village de Casanova-di-Venaco.



Ce samedi soir c'est lors du réveillon à l'Alb'Oru, organisé par le CCAS, que Jean Giambelli a vécu les dernières heures de 2022 et ses derniers instants à la tête du Centre.