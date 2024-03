Bastia : une jeune fille victime d’un exhibitionniste en sortant du carnaval

Alors qu’elle quittait à peine le carnaval de Bastia dimanche dernier, une jeune fille de 12 ans scolarisée au collège Jeanne d’Arc a été victime d’une exhibition sexuelle. « Ma fille rentrait seule à pied, quand en face du port de commerce, au niveau du parking de la CCI, elle a entendu un monsieur qui l’appelait. Elle s’est retournée et elle a vu qu’il se masturbait en la regardant de façon perverse », raconte son papa, en précisant que la jeune fille « ne s’est pas arrêtée et est rentrée directement à la maison ».« On l’a immédiatement emmené au commissariat pour déposer plainte », ajoute-t-il en regrettant toutefois : « Pour le moment le commissariat ne s’est pas rapproché de nous pour faire une séance d’identification alors que ma fille déclare qu’elle pense pouvoir reconnaître l’individu. Il n’y en a pas non plus des millions de délinquants sexuels connus sur Bastia ». Toujours secouée par cette rencontre, la jeune fille décrit en effet « un monsieur âgé avec des cheveux blancs de corpulence normale ». Contacté par CNI, le procureur de la République de Bastia n’a pas pu confirmer l’ouverture d’une enquête ce mercredi matin.« Je suis sûr à 300% de ce que me rapporte ma fille, ce n’est pas une affabulatrice. De plus, elle a fait une déclaration aux services de police qui était très claire et pragmatique », soutient pour sa part le père de famille en déplorant : « Au-delà des faits, ce qui m’inquiète c’est que nous avons connaissance que ce n’est pas la première fois que cela arrive depuis le début de l’année. Ce sont des faits qui se réitèrent trop régulièrement et qui touchent des enfants. J’ai très peur que comme les autres affaires similaires, celle-ci soit laissée de côté malgré les nombreuses caméras présentes sur place et qu’il y ait de nouvelles jeunes victimes dans le futur ».En novembre dernier, les policiers de Bastia avaient enregistré deux cas exhibitions sexuelles touchant des enfants en l’espace de quelques jours, l’un aux abord du lycée Jeanne d’Arc et le second dans le quartier de la citadelle. Une enquête pour « exhibition sexuelle » avait été ouverte.