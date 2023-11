Nouveau cas d’exhibitionnisme à Bastia

Les policiers de Bastia ont dû faire face, en l’espace d'une dizaine de jours, à deux cas supposés d’exhibition sexuelle. Le premier incident a eu lieu le 17 novembre aux abords du lycée Jeanne d'Arc de Bastia, suivi d'un deuxième ce mercredi matin, impliquant un individu qui se serait exhibé devant une jeune fille de 12 ans, elle aussi scolarisée dans le même établissement. Cependant, cette fois-ci, les faits se seraient produits dans le quartier de la Citadelle.

Le collège a rapidement réagi en alertant le commissariat et en informant tous les parents d'élèves par SMS, les appelant à sensibiliser leurs enfants et à être "très vigilants", en particulier à l'égard de ceux qui se rendent à l'école par leurs propres moyens.

Contacté, le procureur de la République de Bastia, François Thévenot, a indiqué que "une enquête pour exhibition sexuelle est en cours." Le magistrat précise "c'est à voir si il y a un lien entre l'individu du premier signalement et celui de ce mercredi matin."