Bastia : une femme enceinte héltreuillée sur un bateau bloqué au large

Dès que l'alerte a été donnée Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile s'est approché au plus près du navire, mais il fallut plusieurs tentatives aux secours avant de parvenir à hélitreuiller au plus fort de la tempête, et dans des conditions abominables, la jeune femme.

Mais si les sauveteurs ont parfaitement réussi dans leur entreprise, leur mission n'était achevée pour autant.

Il a été impossible, en effet, à l'appareil de se poser sur l'héliport de l'hôpital de Falconaja balayé par de violentes rafales.

Les hommes de la Sécurité civile décidaient alors de mettre le cap sur l'aéroport de Poretta où l'hélico a réussi à se poser.

La jeune femme, prise aussitôt en charge par le Samu, a été évacuée par la route sur l'hôpital de Bastia.