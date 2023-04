Bastia : une ambulance supplémentaire pour Corsénégal

Après avoir reçu la semaine dernière les clés d’une ambulance des mains de Hyacinthe Vanni, président du SIS de Haute-Corse, destinée à la commune de Sendou au Sénégal, voilà que l’association Corsénégal vient d’en recevoir une seconde de la part des Ambulances Matelli cette fois.

Le président de l’association, Mamadou Faye, qui œuvre depuis la Corse à améliorer comme il peut, le quotidien de ses compatriotes, avait été mis en contact avec cette société par l’intermédiaire de son ancien coéquipier et grand ami du SC Bastia, Bruno Valencony.





"Cette ambulance sera affectée au quartier Liberté VI Extension à Dakar, et plus particulièrement à son district de santé « Mamadou Diop »" a précisé Mamadou Faye.

"Cet acte humanitaire, de très noble portée, contribuera à faciliter le problème d’évacuation des malades dans ce district."





L’association Corsénégal et son président n'ont pas, bien sûr, manqué de remercie chaleureusement la structure Matelli pour ce bel acte de générosité et de solidarité.

« Qu’il nous soit permis de leur exprimer la gratitude et la reconnaissance que nous éprouvons pour leur geste », a conclu le plus corse des footballeurs sénégalais qui, après avoir brillé sous le maillot du Sporting puis être passé par le GFCA, œuvre désormais, depuis sa patrie d'adoption, à un meilleur devenir de ses compatriotes les moins bien lotis.

Chapeau Doudou !