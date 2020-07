Bastia : tunnel fermé, ville bloquée

Philippe Jammes le Samedi 4 Juillet 2020 à 08:37

La tunnel de Bastia est coupé à la circulation, en raison de travaux de rénovation, depuis ce vendredi 3 juillet à partir de 21 heures. Il va en être ainsi jusqu’au lundi 6 juillet à 6 heures. De quoi donner des sueurs aux Bastiais et aux automobilistes qui, à l'heure des arrivées estivales, sont confrontés à d'énormes et inextricables embouteillages comme ce samedi matin avec pas moins trois débarquements de centaines de véhicules et de semi-remorques en l'espace de 2h30 au port. Du coup, ils ont eu l’impression d’avoir effectué un bond en arrière de près de 40 ans, lorsque la circulation s'effectuait du port à Lupino, via le boulevard Paoli, le boulevard Auguste-Gaudin, la place d'Armes, Saint-Joseph etc... Mais patience, dès lundi matin avec un tunnel rénové, Bastia pourra rouler aussi vite qu'elle le faisait jusqu'à cette fermeture provisoire...

