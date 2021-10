Bastia : trois jours pour inventer le tourisme durable du futur

C'est une première sur l'île. Pendant 36 heures, une centaine de personnes réparties en 14 équipes pré-selectionnées par un jury, rassembleront leurs idées au service du tourisme durable. Durant cet innovathon, insufflé par l'association Emaho, ces acteurs insulaires travailleront en synergie autour de thématiques pré-définies en octobre 2020 : le logement, le transport, consommer local mais aussi le tourisme durable ainsi que la gestion des déchets.



Des questions importantes pour la Corse, un territoire qui reçoit chaque année plusieurs millions de visiteurs et qui se confronte aux problèmes du tourisme de masse : "Nous connaissons l'impact sur le traitement des eaux usées ou les déchets, cet évènement permettra de mettre l'intelligence collective au service de ces problématiques", souligne Linda Piperi, présidente de l'office du tourisme de Bastia. A ses côtés, une autre partenaire de cet innovathon, la nouvelle présidente de l'Agence du tourisme de la Corse (ATC), Angèle Bastiani.

Après avoir remercié pour son initiative le directeur de Emaho, Jean-Leccia, elle rappelle l'importance du secteur sur l'île : "Cet événement permet aux acteurs du tourisme Corse de réfléchir et de travailler ensemble sur l’avenir de notre industrie, parfois décriée, bien sûr très perfectible, mais centrale dans notre vitalité économique. De ses journées de travail et de réflexion naîtront des projets et des idées mûries, challengées (…) en Corse le tourisme touche à tout et tout touche le tourisme."



Des projets concrets



Les 14 équipes seront coachées par des professionnels de filières concernées par les challenges. Luis Barraud, expert en stratégie alimentaire et agro-écologie, suivra par exemple le défi “consommer Local”. Emmanuel Bobin, directeur de l’Open Tourisme Lab, orientera les équipes dans leur stratégie territoriale. D’autres experts seront également présents, notamment Jean-Louis Moretti, responsable du pôle Ingénierie et développement à l'ATC. Il sera question de résoudre les problèmes liés aux pressions anthropiques, mais aussi de valoriser des itinéraires non-motorisés, les circuits-courts et de réduire les consommations énergétiques ou de l’eau potable.



Ce 22 octobre, les projets de 5 équipes seront sélectionnés pour pouvoir bénéficier d'une aide à leur développement. "Les projets seront concrets et innovants pour le territoire", tient à souligner Jean Leccia.