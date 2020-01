Bastia : trois entrepreneurs locaux récompensés pour leurs projets de création d'entreprise.

Le manque de moyens financiers, la jeunesse ou encore les secteurs d'activités encombrés sont autant de barrières qui semblent, aujourd'hui, refroidir un grand nombre de personnes souhaitant se lancer dans la création d'entreprises. En 2019, l'ADIE a décaissé au total pas moins de 2 126 000€ d'aides réparties sur 341 porteurs de projet, soit 33% de plus qu'en 2016. Parmi eux, 70% ont un niveau scolaire inférieur ou équivalent au baccalauréat, 25% ont moins de 30 ans et près de la moitié sont des femmes.



L'organisation, qui a pour objectif de venir en aide à ces derniers, souhaite faire tomber un à un les a priori qui touche les entrepreneurs au moment d'exposer leur projet, notamment auprès des banques. Et quel plus bel exemple que les 3 lauréats insulaires du concours "Créadie 2019", organisé par la Banque Populaire, pour venir contrarier ces clichés.



Si Carole Basevi a remporté le "Prix Accomplissement Humain" avec sa boutique de prêt à porter féminin "Mademoiselle TaTaroula", et Frédéric Colonna D'Istria celui du "Développement économique" grâce à sa société de sécurité ajacienne, c'est Yasmine M'Hadi qui a raflé le "Prix Jeune entrepreneur". Celle qui possède aujourd'hui sa boutique de vente cosmétique bio "Kalliste Cosmétiques" a passé un baccalauréat ES, puis entamé un BTS qui ne l'a pas convaincue. C'est durant cette période qu'émerge pour elle l'idée de créer son propre emploi en lien avec les richesses naturelles de son île qu'elle affectionne tout particulièrement. "L'indépendance, c'est difficile, mais j'ai envie d'être indépendante car c'est un des piliers de ma motivation" a-t-elle déclaré.



Pour Yves Franchi, représentant Adie, "Yasmine est jeune, c'est une femme, et donc ce sont pas mal d'éléments qui peuvent porter au cliché. Nous on se bat justement contre ces idées là et on souhaite aider chacun pour qu'il réussisse à créer son activité".



Pour épauler ces personnes, une opération nationale baptisée "Mégaphone" a été lancé cette année. "C'est un plaidoyer auprès des municipalités pour aider les personnes qui créent leurs entreprises avec peu de moyens. Ces personnes existent aussi et font partie prenante du paysage économique en Corse".