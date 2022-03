Bastia, théâtre de heurts pour le quatrième jour consécutif

Certains jeunes allument des capsules de grenades lacrymogènes ramassées la veille et les lancent sur leurs camarades. Les policiers ne bougent pas. Ils ne sont pas visés.



Soudain, vers 18h30, un groupe de personnes cagoulées remonte l’avenue du Maréchal Sebastiani en courant et se dirige vers l’entrée latérale de la préfecture, en face du jardin du Fangu. Sans prévenir, ils lancent des pierres sur les policiers en contrebas et les visent avec des feux d’artifices. Les CRS répliquent automatiquement avec des gaz lacrymogènes. Les insultes et les projectiles fusent. Le petit groupe repart en courant pour affronter les policiers positionnés sur le chemin de l’Annonciade, tentent de les contourner par la rue Carnot. Sans succès. Après quelques tentatives, ils remontent, escaladent les grilles du lycée du Fangu et se positionnent sur la butte en face de l’entrée latérale de la préfecture.



Après avoir rechargé leurs munitions de cailloux à la gare, ils reprennent les jets de projectiles. Quelques-uns descendent au plus près de la grille fermée et allument des feux de poubelles. L’escarmouche dure pendant quelques minutes avant l’intervention des pompiers placés à quelques mètres. Ils éteignent les feux en plein milieu des gaz lacrymogènes. Encore une fois, le bas du centre-ville de Bastia est enfumé et la respiration est difficile. Les incidents ont duré jusqu’aux alentours de 20 heures, dans un quartier déserté par les quelques badauds venus observer.