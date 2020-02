Bastia : sus aux mégots !

«Cette opération Zéro Mégot se traduit par la mise en place dans toute la ville d’une quarantaine de cendriers dédiés aux mégots » explique Didier Grassi, adjoint au maire, délégué à la démocratie participative, à la vie associative et à la politique de quartiers. «Le projet est porté le comité Parolla di a ghjuventù et nous avons conclu à ce sujet un partenariat avec la société Eco Mégot dont l’action est de sensibiliser la population à la collecte des mégots mais aussi de leur valorisation. A l’origine, une volonté de réduire la présence de mégots dans les rues de la ville et leur impact sur la pollution des eaux. On souhaite ainsi tendre vers une ville zéro mégot ».





Lauréat du budget participatif 2019, le projet EcoMégot à Bastia a donc été porté par le comité Parolla di a ghjuventù.

« Ce comité est rattaché à l’association nationale des Missions Locales financée par l’Etat et la Collectivité de Corse » précise Olivier Huber du comité Parolla di a ghjuventù. «Nous sommes un comité de jeunes, entre 16 et 30 ans, apolitique » ajoute Sofiane Drif. «Le comité comprend une centaine de jeunes sur toute la Corse. Le but est de développer la parole des jeunes, se faire entendre auprès des politiques, dans tous les domaines : social, logement, environnement, sport ou culture. Tous les mois nous organisons des séminaires sur une problématique et on essaye de trouver des solutions adaptées ».





La start-up bordelaise EcoMégot, est partenaire de l’opération

Marie-Laure Chevassus, en service civique à cette association, devenue SAS en 2019 explique le rôle de la structure.

«Notre société vend des solutions de collecte des mégots » nous apprend-elle. «Nous sommes basés à Bordeaux mais nous avons des antennes à Lyon et Marseille. On s’occupe donc de la sensibilisation de la population, de la mise en place de collecte des mégots puis de leur valorisation énergétique par une usine à Montpellier.

Notre solution passe par 7 actions : Diagnostic par point de collecte, sensibilisation des usagers, installation et maintenance des bornes écomégot, collecte verte, stockage et tri des mégots, valorisation, rapport d’impact, communication RSE.

Il faut savoir que le mégot peut devenir une source économique et un acteur social. Aujourd’hui les mégots sont surtout utilisés pour leur filtre qui contient de l’acétate de cellulose souvent transformé en plastique. Cependant cela nécessite énormément d’eau. L’eau utilisée est alors contaminée et il faudra elle-même la retraiter. C’est pour cela qu’EcoMégot a pris le problème à l’envers et travaille avec des laboratoires pour repenser le processus ».





Selon EcoMégot, 1 mégot représente 2 500 composants chimiques rejetés dans la nature et on les retrouve dans les fleuves et océans. 40% des déchets retrouvés dans la Méditerranée sont des mégots. Par ailleurs 16% des départs d’incendie sont dus aux mégots.

Alors la prochaine fois que vous en grillez une … pensez-y !