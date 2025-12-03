Bastia s’engage pour un accès généralisé à la culture jusqu’en 2027

Déjà reconnue au niveau national avec l’obtention du label « 100 % Éducation Artistique et Culturelle » en 2022, la Ville s’inscrit dans la continuité des orientations portées par les pouvoirs publics. L’objectif affiché est clair : faire de la culture un outil d’émancipation, de cohésion sociale et d’égalité des chances, en garantissant un accès effectif à l’art, aux pratiques artistiques et aux connaissances culturelles, quel que soit le parcours des jeunes concernés.





À Bastia, l’Éducation artistique et culturelle est depuis plusieurs années au cœur des politiques éducatives, sociales et culturelles. La nouvelle convention permet de franchir une étape supplémentaire en renforçant la coordination entre les acteurs institutionnels, les structures culturelles, les établissements scolaires et le milieu associatif. La Ville assume le pilotage local du dispositif en s’appuyant sur ses services, ses équipements municipaux et son réseau de partenaires.



Une attention particulière est portée aux publics les plus éloignés de l’offre culturelle, notamment dans les quartiers prioritaires. La cohérence entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire constitue également un enjeu central, tout comme la co-construction de projets associant enseignants, artistes et structures culturelles. L’ambition est de faire émerger une culture commune entre tous les professionnels impliqués.



Pour accompagner la mise en œuvre concrète de ce parcours, la municipalité a par ailleurs élaboré une charte de bonnes pratiques destinée aux partenaires engagés dans les actions d’Éducation artistique et culturelle. Ce document fixe un cadre partagé visant à garantir la qualité, la cohérence et la lisibilité des projets menés sur le territoire. Il repose sur des principes forts autour de l’accessibilité, de l’exigence artistique, de la diversité culturelle, du partage entre les acteurs éducatifs et culturels, ainsi que de l’inscription des actions dans un projet structuré et continu.

La convention et la charte traduisent une volonté commune de bâtir une politique culturelle territoriale solide, capable d’assurer à chaque jeune Bastiais un parcours artistique complet. Elles doivent également renforcer la coopération entre institutions, favoriser la rencontre entre les artistes, les œuvres et les habitants, et améliorer la visibilité des projets tout en optimisant les moyens mobilisés. Pour la Ville de Bastia, l’enjeu est désormais de transformer cet engagement en actions durables au service de la jeunesse et du territoire.