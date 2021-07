Bastia : réouverture de la plage de Ficaghjola

Suite à un incident technique sur le réseau d’assainissement, qui avait eu lieux vendredi dernier, le maire de Bastia avait pris un arrêté portant interdiction temporaire de baignade sur la plage de Ficaghjola.

Tout au long du week-end les services de l’ARS ont procédé à des analyses bactériologiques afin de tester la qualité de l’eau sur le secteur. Les résultats de ces analyses étant négatifs, la plage a pu être réouverte ce mardi 20 juillet.



Comme chaque année la surveillance des plages de Ficaghjola et A Rinella tous les jours de juillet et août et les deux premiers week-ends du mois de septembre