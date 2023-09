Bastia : ouverture du Festival Arte Mare en musique, en couleurs et en "noir et blanc"

Cette exposition est le fruit, pour la 5ème année, du partenariat artistique de la galerie bastiaise avec le Festival Arte Mare, pérennisant la rencontre entre le cinéma et les arts plastiques. « Pour cette exposition de 90 œuvres, des créations inédites de 45 artistes, six d'entre eux n’ont jamais été présentés à la Galerie » souligne Chantal Pantanacce de l’association Noir et Blanc. « Ces artistes ont tous un lien, proche ou lointain avec la Corse, qu’ils y vivent, qu’ils y viennent régulièrement ou qu’ils aient eu, en passant sur la Place du Marché, un coup de cœur pour la Galerie et le désir d’y exposer. Ces artistes représentent tous les arts : peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, céramistes. Et cette exposition est une vitrine, un échantillon de ce que produit toute l’année la Galerie Noir et Blanc qui aide et promeut le travail de nos artistes ».

Durant tout le Festival Arte Mare, jusqu’au 7 octobre, ces 45 artistes exposent en 3 lieux dans deux expositions collectives et une exposition individuelle au théâtre de Bastia, à Vision Futura et la Galerie Noir et blanc.



Les artistes présents

Agnello- Tafani Simone - Agostini Pascal - Azara Janine - Battesti Claudia - Battesti Jeannine - Barat Pierre - Baufine Laetitia - Belcarz Izabella - Casabianca André - Casalonga Toni - Caselles Patricia - Castoriano Béatrice - Colonna Zeldac- Corrotti Michèle - Costa Anghjula-Maria - Davide Christian - Delishay Alketa – Erka Ernst Volkmar - Filippi Bernard - Frets - Galazzo Solange - Ginestra Alejandro - Graziani Célia - Graziani Pascal - Groëbner Dominique - Guidi Nicole - Husson François - Ionna - L.Raffalli Anne - Letidor - Lorenzi Victor - Mine-Lamarre Monyke - Pantanacce Chantal - Pat'O'Bine- Pirina Barbara - Pontaut Julie- Pusccedu Jean-Claude - Rossi Augusta - Semidei Gérard - Tamagna Émile -Tomasini Anto - Truchon Julien - Zacchi Jean-Marie - Zykram.