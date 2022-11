Bastia : ouverture d'une antenne de l'école de yoga Pramiti

- Qui est Walter Thirak Ruta ?

- Walter Thirak Ruta, enseignant de Yoga italien, a suivi les enseignements de Sri Sri Sri Satchidananda Yogi , un Maître de Yoga indien né en 1910, qui a fait vœu de silence absolu durant les 40 dernières années de sa vie. Il était considéré comme un Saint du Yoga, l'un des derniers grands Yogis du 20e siècle. Le Maître silencieux de Madras était aussi l'un des rares à enseigner le Yoga à des élèves occidentaux. Il a voyagé en Europe et c'est ainsi que Walter l' a rencontré, lors d'un stage dans les montagnes suisses. Depuis, Walter consacre sa vie à transmettre les enseignements du Maître silencieux de Madras, en Italie, en France, au Portugal,en Suisse, au Maroc ou encore en Allemagne. Ces enseignements sont très complets et très profonds, ils ont conduit à la rédaction de divers manuels et articles sur le yoga dont les ouvrages de Walter : Dieu est bonheur (2011) et d'abord l'offrande (2020). Walter Thirak Ruta , reconnu comme un jeune Maître, enseigne avec amour et authenticité. Il forme des enseignants de yoga depuis 2005, collabore avec plusieurs fédérations : Fédération interenseignements de Hatha Yoga. U nion européenne du Yog a , Fédération portugaise du Yoga, Vidya Yoga en Serbie, fédération méditerranéenne du Yoga, la YANI , et il est invité dans plusieurs festivals mettant à l'honneur la discipline: festival de Yoga du Monde des Sables-d'Olonne , festival de Syracuse, Festival de Yoga de Milan.



- Pourquoi vous avez organisé un stage avec ce maître de Yoga ?

- Les enseignants de Yoga Studio Bastia se sont formés au Yoga à Pramiti en Italie, dans l'école de formation fondée par Walter. Il est donc important pour nos élèves de rencontrer Walter, disciple direct du Maître, dont les enseignements sont à l'origine de notre école. Nous invitons régulièrement Walter en Corse pour des stages : Venzolasca ( 2014 ), Bastia ( 2015, 2017, 2018,2020, 2022 ) Centuri ( 2016 ), Miomo ( 2019 ), Canale-Di-Verde ( 2021 ).



- Qui peut y participer ?

- Tout le monde peut y participer... À condition d'avoir une grande motivation, d'être engagé dans sa pratique, d'avoir une grande disponibilité (mentale notamment, c e qui impliqu e de se débarrasser des idées préconçues) et d'avoir le désir de pratiquer une discipline complète incluant toutes les dimensions psychophysiques de l'être humain. Rencontrer Walter est une p eut-être pour certains l' opportunit é de mieux saisir ce qu'est le Yoga. C ela peut-être un décli c !



- Qu’est-ce que c’est une « Scuola Pramiti » ? En quoi elle est différente des autres enseignements ?

- La "Scuola Pramiti" est le nom donné à son école basée à Vintimille . Des cours y sont dispensés pour tous les âges, toutes les conditions. C'est aussi le nom du parcours de formation à destination des personnes qui souhaiteraient approfondir leur pratique de yoga ou qui ont pour ambition d'enseigner. Il existe une antenne de l'école de formation Pramiti à Strasbourg depuis 2020 et à Bastia très prochainement...



- Q uand est-ce que s'ouvrir a l’école de Bastia et quel type de public elle va accueillir ?

- Yoga S tudio Bastia devient aussi une antenn e de Pramiti . Un nouveau cycle de formation débutera en janvier 2023. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et des rencontres avec Walter sont prévues à Bastia le 18 novembre, S overia le 19 novembre et Ajaccio le 2 0 novembre pour pratiquer et échanger sur la nouvelle formation. La formation est ouverte pour les personnes qui pratiquent déjà le yoga qui voudrait approfondir et intensifier leur pratique. C'est aussi et surtout un chemin spirituel,une voie de transformation et la possibilité d'améliorer son style de vie, de créer de nouvelles amitiés. Bref ce parcours de formation offre de nouvelles perspectives et promet de belles rencontres !