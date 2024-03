Bastia : nouvelle édition du Budget Participatif

Chaque année, la Ville de Bastia ouvre ses portes à la créativité de ses habitants à travers son initiative de Budget Participatif. Cette année, sous le thème de « la ville de demain « , les Bastiais sont invités à façonner l’avenir de leur ville en proposant des idées novatrices pour améliorer leur quartier et répondre aux défis de notre époque.Les citoyens sont encouragés à identifier les lacunes dans leur environnement quotidien et à formuler des solutions créatives pour les combler. Que ce soit pour la préservation de l’environnement, l’intégration de nouvelles technologies pour un cadre de vie plus agréable, ou la promotion d’aménagements inclusifs, toutes les idées sont les bienvenues.Les propositions recueillies sont minutieusement examinées par les services municipaux pour s’assurer de leur conformité avecdisponible en ligne sur le site de la ville. Ce processus garantit que les projets proposés sont réalisables techniquement, juridiquement et financièrement.