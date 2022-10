Bastia : nouveau coup de balai sur les voitures-ventouses

Si le code de la route indique qu'un véhicule stationné depuis plus de sept jours constitue un stationnement abusif, à Bastia des nombreuses épaves occupent des places de parking depuis bien plus longtemps.

Ces voitures ventouses, qui empoisonnent la vie des riverains, et représentent des cibles prioritaires pour les incendies volontaires.

Pour ces raisons, depuis trois ans, la préfecture de Haute-Corse, a déclaré guerre à ces véhicules et, en partenariat avec la Ville de Bastia, la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Police nationale, la fourrière ainsi que les bailleurs sociaux, s'est mobilisée pour lutter contre ces incivilités.



Depuis l’annonce d’un plan d’enlèvement en mai 2019, environ 1200 véhicules ont été retirés de voie publique et placés en fourrière et 270 ont été directement détruits.



Mais malheureusement le stock de véhicules toujours présents sur la voie publique et ceux, qui sont laissés à l’abandon et en infraction par leurs propriétaires, restent importants. La préfecture a donc décidé de mener de manière coordonnée avec ses partenaires, une nouvelle opération d'enlèvement qui a eu lieu ce jeudi 20 à la cité de Mons, dans les quartiers Sud de la ville.