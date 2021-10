Bastia : les sages-femmes de la clinique Maymard en grève

«Le mouvement est suivi par 100 % des sages-femmes de la clinique avec un soutien de tout le service de maternité ainsi que des gynécologues » souligne Sandra Pieroni, secrétaire générale CGT Maymard Almaviva.

Au chapitre des revendications ? Une reconnaissance du statut médical, leurs cinq années d’études ne sont aujourd’hui pas reconnues, une revalorisation salariale à la hauteur de leurs compétences et de leurs lourdes responsabilités au quotidien mais aussi la crainte pour les fermetures successives des maternités de proximité.

"Ce sujet est d’autant plus sensible lorsque l’on sait que notre service est menacé de fermeture depuis maintenant un an. A travers cette action forte, l’ensemble du personnel affiche une nouvelle fois sa mobilisation et sa détermination pour que notre maternité essentielle à la Corse soit conservée. Notre Direction ainsi que l’ARS retardent les décisions en justifiant des problèmes de planning. Nous recevons au quotidien des messages de soutien venant de toute l’île. La CGT est présente au quotidien et réclame que le maintien de notre maternité soit acté dans les plus brefs délais ", conclue Sandra Pieroni.