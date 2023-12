Bastia : les deux immeubles incendiés partiellement interdits à l'habitation

Dans la nuit du 3 au 4 décembre, un important incendie s’est déclaré au 35, rue César Campinchi et au 2, avenue Maréchal Sebastiani. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, les occupants des deux bâtiments ont été évacuées et le feu maîtrisé, mais une partie importante de la toiture du 35, rue César Campinchi a été détruite.

Un premier diagnostic technique a été réalisé, et une entreprise spécialisée a évalué les dégâts et la possibilité de réintégration des immeubles. Les premiers résultats ont été partagés lors d'une réunion d'information à la mairie de Bastia le 4 décembre et si certains résidents ont pu regagner leur domicile, d'autres devront attendre le début d'année pour des raisons de sécurité. Un arrêté municipale de "mise en sécurité" et "évacuation temporaire partielle" a en effet été pris par le maire pour les parties "est" et "sud" des immeubles respectifs. "Cette évacuation est à caractère temporaire et prendra fin lors de la constatation de la réalisation des travaux prescrits", précise l'arrêté municipal, interdisant temporairement l'habitation et toute utilisation de ces zones. Le syndic de copropriété doit informer la mairie de l'offre d'hébergement faite aux occupants, faute de quoi la commune prendra en charge l'hébergement provisoire.

L'arrêté prévoit également la purge des gravats d'ici le 14 décembre et la mise en place d'une toiture provisoire avant le 4 janvier 2024 pour l'immeuble rue César Campinchi. Les résidents de la partie "sud" ne pourront réintégrer leur domicile avant le début de l'année prochaine. Pour l'immeuble situé avenue Sebastiani, la mise en place de la toiture provisoire devra en revanche être effectuée avant le 19 décembre. Les occupants de la partie "est" pourront bientôt rentrer chez eux. Afin de permettre la réalisation des travaux de purge, la mise en sécurité, le nettoyage et la préparation des futurs travaux de reconstitution, la circulation sera interdite sur la portion nord de la rue César Campinchi. Un chemin piéton sécurisé sera mis en place pour garantir la sécurité dans la zone touchée.