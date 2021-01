Bastia : les assistants d'éducation dans la rue

«Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes de vie scolaire sont en première ligne » souligne Jean-Alain Tarelli, responsable AED SNALC Corse et porte-parole du collectif AED de Haute-Corse.

"Manque de protection face à la circulation du virus, déstabilisation de leurs missions face à la mise en place des protocoles sanitaires dans les établissements, changements de lieu de travail incessants et abusifs pour faire face aux manques de moyens de remplacement dans les vies scolaires."



" Cette crise est un révélateur de la situation de précarité inacceptable des AED : raccourcissement de la durée des contrats, exclusion des perspectives de revalorisation, absence de perspectives concernant le versement de la prime REP et REP+. Pour toutes ces raisons, les AED se sont déjà très fortement mobilisés à l’occasion de la grève du 1er décembre dernier appelée par nos syndicats et par tous les collectifs AED au niveau académique comme au niveau national" ajoute le porte-parole du collectif.





"Au niveau de l’académie de Corse, plus de 30% des AED ont été grévistes le 1er décembre. Une première historique ! La mobilisation se poursuit, y compris par des actions de grève, et ce mardi 19 janvier a été un moment fort puisque en Haute-Corse le taux de grévistes a atteint 50% contre 37,5 en décembre" se félicitait ce mardi à Bastia Jean-Alain Tarelli.

"Nos principales revendications ? La possibilité d’accès au CDI, une revalorisation salariale et le versement de la prime REP et REP+ »