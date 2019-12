Bastia : les Restos du cœur, touchés mais pas coulés !

Alors que les bénéficiaires sont toujours plus nombreux, le centre de stockage et de distribution des Restos du coeur a été une nouvelle fois visé par des actes de vandalisme. Des agissements que condamnent Paule Graziani, présidente de l'association pour la Haute-Corse et Jean-Pierre Spampani responsable du centre, dégradé, qui explique : "Un tas de poubelles a été placé devant l'entrée puis incendié. Le centre était fermé les 24 et 25 décembre. Lorsque nous sommes arrivés jeudi matin, il y avait encore des cendres et l'odeur était bien présente. Il y a 20 jours, une vitre a été également brisée pour voler des habits et des jouets. On vient déposséder des gens qui n'ont rien, c'est lamentable."

La générosité des donateurs a tout de même permis à l'association de distribuer des cadeaux à 150 enfants.





Des lieux de distribution de plus en plus nombreux

Les Restos du coeur actuellement localisés dans les anciens locaux du collège de Montesoro, déménageront en 2020 pour rejoindre l'Avenue de la libération à Lupinu où ils prendront la place d'un ancien supermarché. Des locaux neufs qui accueilleront pas moins de 70 bénévoles et 350 à 500 familles bénéficiaires. A Bastia, 4 000 repas sont distribués chaque semaine.



Le site de Montesoro sert de plateforme et redistribue les denrées alimentaires dans les centres de Moriani, Ghisonaccia, Corte, Calvi et Luri depuis trois ans.

Depuis 15 jours, un centre itinérant a été ouvert dans le Nebbiu pour venir en aide aux personnes isolées.

Là-bas, des véhicules neutres passeront livrer des denrées aux personnes qui se seront manifestées en mairie.

Jean-Pierre Spampani raconte : "Dans les villages il est difficile de faire la démarche d'aller vers les Restos du cœur. Tout d'abord parce que les personnes ont honte, puis elles ne peuvent pas se rendre à Bastia à cause du prix de l'essence. Alors c'est nous qui allons vers à eux."

Pour le moment, le centre itinérant compte 4 bénéficiaires. Un chiffre qui devrait sûrement croître comme cela a été le cas à Luri, où une trentaine de personnes se rendent, désormais, auprès de l'association.





De plus en plus de jeunes chez les bénéficiaires

Jean-Pierre Spampani constate une augmentation du nombre de jeunes se rendent aux Restos.

Les causes sont diverses : rupture familiale, jeunes venus du continent, précarité étudiante... Ainsi les Restos du cœur situés à Corte accueillent 80 étudiants. Outre une aide alimentaire, nombreux sont ceux qui ont reçu de l'association des manteaux chauds pour affronter l'hiver.





Les femmes, les enfants et les personnes isolées en première ligne

Les personnes isolées et surtout les femmes seules avec des enfants en bas âge sont les plus touchées par la précarité. Tout au long de l'année, les Restos du cœur fournissent couches et petits pots pour 25 bébés à Bastia.

Selon Jean-Pierre Spampani, les bénéficiaires isolés représenteraient 54% des personnes se rendant à l'association. Les enfants bénéficiaires seraient quant à eux, 150...

Un nombre important qui, malheureusement, n'est pas près de diminuer.