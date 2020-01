Bastia : légère baisse des inscriptions sur les listes électorales

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme du Répertoire Electoral Unique (REU) tenu par l'INSEE a fait considérablement baisser le nombre d'inscrits.

La raison ?

La suppression des personnes inscrites sur deux communes différentes et la suppression effective des personnes décédées par l'INSEE.

Avant janvier 2019, les services des mairies étaient en charge des listes. Ainsi, au 28 février 2018, Bastia comptait 21 858 inscrits contre 21 144 au 28 février 2019, soit une suppression de 714 personnes.



Pour Anna-Livia Pantalacci, directrice de l'administration générale à la mairie de Bastia, "cette réforme a du bon, elle a fait un gros nettoyage. C'est vrai que nous avons perdu des électeurs mais petit à petit ceux qui ont été radiés s'inscrivent à nouveau."

Depuis janvier 2019, plus de 200 personnes l'ont fait à Bastia.



La durée limite pour figurer sur les listes électorales a été rallongée passant du 31 décembre au 7 février. Anna-Livia Pantalacci poursuit : "Un électeur peut s'inscrire sur sa commune jusqu'à 6 semaines avant une élection, c'est un beau pas vers la démocratie. Sur les 45 700 habitants de Bastia, je pense que 5 à 6 000 électeurs pourraient encore s'inscrire."



Si vous ne faites pas partie des 21 351 inscrits à Bastia au 1er janvier 2020, il est encore temps. Jusqu'au 7 février, il est possible de se rendre dans les mairies pour pouvoir voter aux scrutins des 15 et 22 mars 2020.