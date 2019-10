Bastia : le théâtre de verdure de l'Alb'oru imaginé par des élèves du lycée Paul-Vincensini

Pour cette présentation officielle, le premier groupe à avoir exposé sa vision d'un Alb'Oru nouveau était composé de Laura, Sara, et Mathieu. "Nous avons voulu collaborer avec le FRAC (Fonds Régional d'Arts Contemporain) pour rendre cet endroit attractif, et permettre aux Bastiais de s'en rapprocher" ont-ils précisé. Outre la création d'une deuxième entrée, et l'agrandissement de celle déjà existante, le trio d'apprentis architectes souhaiterait "des rendez-vous extra-scolaires, chaque mercredi ou samedi après-midi en présence d'artistes compétents, et la mise en place d'un parcours artistique".



Pour Lisandru, Olivier, et Baptiste "il faut créer des espaces complémentaires qui vont amener une fréquentation spontanée". C'est pour cette raison que les 3 adolescents ont tablé sur un rétrécissement du théâtre de verdure, tout en intégrant, par exemple, un parcours réservé aux chiens.

Idée partagée également par Candice, François, et Sebastien qui, en plus d'un espace animalier, ont imaginé l'installation d'un terrain de foot amovible, pouvant également servir de scène lors de certaines représentations artistiques.



Vient enfin le tour de Marion, lauréate de ce concours, qui a souhaité réaliser cette mission toute seule "pour ne pas avoir de regret et aller au bout de mes idées". Pour cette jeune élève,"cet espace extérieur doit être un endroit qui réunit activités intergénérationnelles et accès gratuit aux loisirs".

C'est après avoir échangé avec plusieurs jeunes des quartiers Sud de Bastia que ses idées ont pris forme. "J'ai rencontré beaucoup de skateurs alors on a pensé qu'un skatepark pouvait s'avérer utile, mais aussi des jeux pour enfants, un espace lecture, ou encore un espace de sport, car pas tout le monde n'a les moyens de s'entretenir dans une salle de sport".



C'est donc avec une sensation d'agréable surprise que l'ensemble du jury a pu accueillir ces projets un à un.

Si chacun des élèves a su faire preuve de créativité et d'imagination, il n'en reste pas moins que les idées proposées semblent pour le moins rationnelles, lorsque l'on sait, par exemple, que chaque schéma a été pensé et calculé parfaitement selon la superficie de l'espace.