Bastia : le parking Gaudin ouvre au public ce mercredi 17 juin

Le stationnement en surface redeviendra payant à partir du lundi 22 juin. C’est à cette date que les horodateurs seront réactivés.

Ce mardi le nouveau parking Gaudin a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la commission départementale de sécurité qui à l'issue de cette visite, qui s'est étalée sur près de deux heures, a donné sa décision favorable.Dans la foulée Jo Massoni, président de la SEM Bastia aménagement, qui a assuré les études et la réalisation du projet, signait la réception des travaux avec le représentant de l'entreprise...Dès lors tous les feux étaient au vert pour l'ouverture de l'espace Gaudin aux automobilistes bastiais.Et dans la foulée le maire de la ville Pierre Savelli signait l’arrêté d’ouverture.Ce mercredi 17 juin matin à partir de 7 heures le parking Gaudin sera donc livré aux premiers automobilistes.Mais campagne électorale oblige, point d'inauguration officielle et pas de mise en vente de cartes d'abonnement avant le second tour des municipales.Ce n'est qu'au lendemain du 28 juin que les fameux Sésames seront délivrés à ceux qui les demanderont...Comme dans tous les autres parkings sous-terrains de la ville, la première demi-heure de stationnement est gratuite.