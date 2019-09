Bastia : Livraison du parking Gaudin en Décembre, mise en service en Février 2020

Le chantier du quartier Gaudin, qui porte essentiellement sur la réalisation d'un parking de plusieurs centaines d place et par voie de conséquence du réaménagement du rond-point du palais de justice, a débuté en septembre 2017, en plein coeur de la ville de Bastia.

Deux ans après le début des travaux quand le parking verra t-il le jour ?





Un projet d’ampleur

Adieu à l’ancienne cours de récréation du collège Simon Vinciguerra, bonjour au parking de cinq niveaux qui a, d’ores et déjà, pointé le bout de son nez. La ville accueillera très bientôt 303 places de stationnement réparties sur 5 niveaux. 200 places sont réservées aux habitants du quartier qui pourront s’y abonner au tarif de 62 euros par mois. Les attributions des places se feront un mois après l’ouverture mais les candidatures sont déjà ouvertes.

Toutefois, les élèves ne sont pas oubliés, au dessus du parking se dresseront quatre cours de récréation. Celle pour la crèche, l’école élémentaire, le primaire et pour le collège. La salle de danse détruite sera reconstruite.





Au-delà du parking, les aménagements concernent le rond point De Moro Giafferi et les trottoirs de tout le quartier Palais de Justice et Gaudin. Les architectes du projet se sont concentrés essentiellement sur le réaménagement des voiries pour rendre l’espace plus agréable aux piétons.





L’avancée des travaux

Le chantier a pris un peu de retard à cause notamment des intempéries. Au lieu de durer 22 mois, les travaux prendront 25 à 26 mois. Jérôme Terrier affirme "ce sont des retards contractuels qui, au vu de l’ampleur du chantier, ne sont pas importants."

La livraison du parking se fera en décembre 2019 pour une mise en service en février 2020.





Désengorger le centre-ville

A long terme, la mairie de Bastia vise une piétonnisation complète du centre ancien. Un phénomène qui se propage déjà depuis quelques années dans les villes européennes.

Pour ce faire, les Bastiais devront changer leurs habitudes de transport et la municipalité doit, quant à elle, construire des parking-relais en dehors de la ville. Il y en aura de nouveaux à Toga et à la hauteur de la caserne des pompiers de Bastia.

Jérôme Terrier explique.

"On voudrait que les personnes laissent leur véhicule en dehors de la ville pour utiliser des moyens de transport alternatifs, plus doux comme le bus, le vélo ou le tram-train que nous aimerions mettre en place."





Redynamiser le centre-ville

Les travaux s’inscrivent dans une volonté certaine de la municipalité : redonner de la vitalité au centre-ville. Le projet prévoit la suppression des places de stationnement Boulevard Gaudin pour agrandir les trottoirs. Jérôme Terrier, directeur général des services rappelle qu'il ya "certaines zones en plein centre-ville qui sont totalement enclavées. C’est le cas du boulevard Gaudin où les trottoirs sont trop étroits, où il est difficile de circuler pour un piéton."



Une journée pour entrevoir le Bastia de demain

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité la mairie de Bastia organise le 21 septembre une journée d’expérimentation où le centre-ville sera largement piétonnisé.

Une belle occasion de lâcher sa voiture pour découvrir le Bastia de demain !