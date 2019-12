Bastia : le club des Mécènes au secours de Napoléon III !

Lancé officiellement le 19 octobre dernier, le Club des Mécènes de Corse, abrité par la Fondation du patrimoine, compte aujourd’hui une dizaine d’adhérents. Les premières actions de ce Club des Mécènes se sont concentrées dans le financement de la restauration de "La chronique de Nuremberg", un incunable de 1493 du musée Fesch d'Ajaccio, des subventions destinées à la rénovation de la façade de l'église de Lugo di Venaco ainsi qu'à la restauration d'un tableau de Napoléon III au musée de Bastia.





Ce portrait en pied de l'Empereur Napoléon III par Alfred Charles Ferdinand Decaen (1820 -1902) d'après Xavier Winterhalter (1805-1873) est une huile sur toile de 242x180 cm dotée d’un cadre en bois doré. Ce tableau est l'une des nombreuses copies à usage officiel (préfectures, ambassades, institutions diverses, dons à des personnalités...) du portrait de l'Empereur réalisé en 1853 après la proclamation du Second Empire.





L'original a probablement disparu dans l'incendie des Tuileries en 1871. Les copies du tableau de Winterhalter étaient alors déclinées en deux versions : en pied ou à mi-corps. L'Etat a commandé et déposé environ 540 portraits de Napoléon III jusqu'en 1870. Celui-ci était vraisemblablement destiné à la mairie de Bastia et fait aujourd'hui partie des collections anciennes du musée. La toile présentait de multiples accrocs comme perforations, trous, déchirures, déformations importantes. Des pliures ont cassé les couches picturales et les traverses ont marqué la toile. Tous ces désordres imposaient donc une restauration complète du tableau, en partie financée donc par le Club des Mécènes de Corse à hauteur de 6300 € et réalisée par la restauratrice d’art Christine Evrard qui possède son atelier à Avignon. Une fois l’exposition temporelle « Corsica imperiale » terminée, à la fin de ce mois de décembre, le tableau intègrera le parcours permanent du Musée de Bastia.