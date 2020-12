Bastia : le beau village de Noël de Pierre-Dominique et Marc

L'an passé, à l'approche des fêtes, Pierre-Dominique, coiffeur, se fait opérer des amygdales. Il est obligé d'arrêter de travailler alors l'homme qui ne tient pas en place, trouve une occupation : créer un village de Noël miniature dans son salon. "J'ai toujours aimé décorer pour Noël et je suis très manuel. Chaque année je fais d'abord le sapin chez moi, puis chez ma sœur puis chez ma mère. J'adore ça !", confie-t-il.



Avec avec son compagnon Marc il investit les magasins de décoration et dévalise les rayons de figurines de Noël. En une journée il dépensera plus de 900€. Un an plus tard, une centaine de figurines recouvrent 3 mètres de leur salon. Un manège, une grande roue, une place du village... tout est minutieusement pensé par Pierre-Dominique pour rendre l'installation "la plus réaliste possible".

Pour cela, les pièces qui entreront dans son salon sont soigneusement choisies et proviennent des magasins corses, d'internet et même de Belgique pour une valeur totale de plus de 2 500€.



Une communauté



Si Pierre-Dominique et Marc confectionnent un village de Noël c'est d'abord pour leur satisfaction personnelle. Après avoir passé une journée entière à le mettre en place, ils postent leurs images sur les réseaux sociaux et sur les différents groupes consacrés aux décorations. "Noël Magie et féérie, Passionnés de décorations de Noël... il y a pleins de groupes différents où l'on se donne des conseils, des petites astuces pour rendre nos villages très réalistes", raconte le coiffeur.



Même si le Bastiais dit depuis deux ans que ce sera la dernière fois qu'il achète des mobiles pour son village, il y a fort à parier que l'année prochaine, la structure sera une fois de plus là et plus grande encore.



CNI vous propose de découvrir ce magnifique village de Noël en images.