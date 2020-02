Bastia : le STC dénonce une mauvaise gestion d'Engie-Cofely en Corse

Les employés d'Engie-Cofely Corse n'en sont pas à leurs premières revendications. Il y déjà plus d'un an, une médiation avait débuté entre la direction du travail, Engie-Cofely et les salariés. Terminée en décembre dernier, les employés avaient obtenu l'assurance de la nomination d'un directeur et la garantie du maintien des emplois en Corse. Un directeur par intérim a effectivement été nommé en septembre 2019.

Si le STC tenait une conférence ce mardi matin, c'était surtout pour demander une rencontre avec la direction générale de l'entreprise et "la mise en place d'une nouvelle désignation d'un représentant de proximité", car, selon Maïdée Nicolaï, secrétaire nationale du STC, le principal problème est le manque d'organisation au sein de l'agence : "Les salariés sont sans directeur depuis plus de deux ans. Il y a un énorme manque d'organisation. Un directeur par intérim a été nommé mais il ne fait pas de direction, les salariés font la demande d'une réelle direction depuis cinq ans".

Selon Maïdée Nicolaï les conséquences de ce manque d'organisation sont graves : "burn-out, arrêts maladies, très mauvaise gestion du personnel, angoisse quant à la pérennité des emplois etc". Même si sur ce dernier point elle confie : "L'agence Cofely devrait normalement être rachetée par le groupe Ferrandi".

Le peu de relations avec l'actuel directeur de l'agence fait dire aux employés, par l'intermédiaire de Jean Brignole, secrétaire général du STC : "On nous laisse nous débrouiller tout seuls et sans les moyens de le faire".





Outre le manque d'organisation, le STC dénonce une sollicitation excessive du personnel sur place : "Deux des encadrants locaux sont aujourd'hui en burn-out et un troisième a fait connaitre son souhait de quitter l'entreprise". En effet, plusieurs demandes de démission et de ruptures conventionnelles ont, déjà, été déposées, et pour l'instant refusées.