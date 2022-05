Bastia : lancement officiel du collectif Reinfo Covid en Corse

Reinfo Covid est un collectif réunissant des soignants, des chercheurs, des scientifiques, des universitaires et des citoyens, inquiets de la façon dont l’épidémie de coronavirus provoque non seulement une crise du soin (refus de laisser les médecins prescrire les traitements précoces, hospitalo-centrisme désastreux, déni des effets indésirables des nouveaux vaccins génétiques, privatisation de la santé) mais aussi une crise de la démocratie ( état d’urgence permanent, gouvernement par ordonnances, réduction des contrôles parlementaires et juridictionnels) ainsi qu’une numérisation tous azimuts marginalisant les anciens et développant le fichage et la surveillance de la population.Reinfo Covid se défend de faire de la politique mais entend défendre des valeurs humanistes et tolérantes. Racisme, sexisme ou encore homophobie n’y ont donc pas leur place. Autour de l’idée d’une politique sanitaire juste et proportionnée pour la France, son objectif est l’information impartiale et apolitique basée sur des données fiables et vérifiables.« Nous affirmons que plusieurs mesures récemment prises à l’échelle de la société, sous couvert d’une prétendue sécurité collective et d’un altruisme caricatural, revêtent en fait une nature profondément politique » souligne Louis Fouché. « Or ces mesures engendrent au sein de notre population une souffrance préoccupante, dont les conséquences psycho sociales lourdes sont tues. Il s’agit en particulier de l’obligation du port du masque par les enfants à l’école, de l’obligation du port du masque en extérieur, et des mesures de reconfinement.Nous demandons donc leur suspension, et le rétablissement d’une prévention fondée sur la connaissance et l’expérience de longue date des épidémies en médecine : isolement des malades symptomatiques, précautions d’hygiène standard en population générale, précautions renforcées pour les sujets fragiles.Nous affirmons que la prise de décision en médecine et santé publique découle toujours de l’étude du rapport entre les bénéfices attendus et les risques encourus. Cette étude requiert pour être menée à bien l’association d’une expertise scientifique pointue, et d’un bon sens pratique issu de l’expérience de terrain. Or la seule et indispensable garantie de ce processus est la collégialité.Nous demandons donc la réouverture sans délai d’un véritable et sain débat démocratique, basé sur la transparence, et associant largement professionnels de la médecine, scientifiques universitaires, acteurs de la société civile, et acteurs de la sphère politique.Nous affirmons enfin que la France est le pays des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et imprescriptibles du citoyen, issues des Lumières. Et que si en France ne sont plus respectées la liberté d’aller et venir, de se réunir avec ses semblables, la liberté de disposer de son corps et d’exprimer son opinion dans le respect, alors ce pays qui est le nôtre ne peut plus être appelé « Démocratie. Nous demandons donc à celles et ceux qui veulent faire le choix de la Liberté et souhaitent s’engager pour la défendre de nous rejoindre ».Après Ajaccio et Bastia, le Collectif Reinfo Covid corse annonce l’ouverture prochaine d’antennes locales à Ile Rousse et à Propriano