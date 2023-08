Bastia : la saisie de drogues « record » aurait pu représenter 1,7 à 2 millions d’euros à la revente

« Nous avons retrouvé à peu près 60kg de résine de cannabis dans un véhicule Porsche Cayenne, et d’autres produits stupéfiants dans un second véhicule », a dévoilé le procureur d’Ajaccio en ajoutant que des « perquisitions ont été menées ensuite dans des caches rattachées aux personnes soupçonnées » ont également permis de retrouver une forte quantité de stupéfiants. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces produits devaient alimenter « un réseau identifié comme pouvant alimenter à la fois Porto-Vecchio, mais aussi la région ajaccienne dans les quartiers des Cannes et de Pietralba ». « Le résultat de cette opération permet de dire que nous avons asséché pour un temps 4 points de deal identifiés dans le quartier des Cannes », a d’ailleurs mentionné Nicolas Septe.



Au total, 7 personnes ont été interpellées dans cette affaire. Leurs gardes à vue, qui peuvent durer jusqu’à 96 heures, se poursuivaient ce jeudi et devront permettre aux enquêteurs de définir les stratifications de ce réseau de trafic de drogues. « L’enquête, débutée en février 2023, a été montée par la police judiciaire avec des surveillances, des filatures, de l’exploitation de renseignements qui ont permis d’identifier un certain nombre de trajets et de personnes, dont un marin de la Corsica Linea dont on soupçonnait la compromission » a par ailleurs relevé le procureur d’Ajaccio en notant que « les différentes rotations et l’intensification de ces transports de produits stupéfiants ont nécessité une intervention rapide » et que la date du 15 août a été retenue, car « la livraison allait s’effectuer à ce moment-là ».



De son côté, le chef du GIR de Corse a indiqué qu’outre les stupéfiants, ont été saisis « le véhicule Porsche Cayenne qui servait à l’acheminement », mais aussi « un véhicule qui avait été identifié comme servant à effectuer des livraisons ». En revanche, pour l’instant, seulement 10 000 euros de numéraire ont pu être retrouvés. Selon les chiffres nationaux de l’Office antistupéfiant (OFAST), les quelque 100 kg de stupéfiants saisis auraient pu représenter 1,7 à 2 millions d’euros à la revente.