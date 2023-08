100 kilos de résine de cannabis et près de 3 kilos de cocaïne saisis sur le port de Bastia

"Une nouvelle opération d’interpellations de trafiquants de stupéfiants s’est déroulée hier - mardi -à l’arrivée d’un navire de la Corsica Linea à Bastia et qui devait inonder le marché en produits stupéfiants sur toute l’île dont la région de Porto-Vecchio et d’Ajaccio et particulièrement les quartiers de Pietrabla et des Cannes" indique dans sa communication le procureur de la République d'Ajaccio.

Selon Nicolas Septe,"à ce stade, ce sont plus de 100 kilos de résine de cannabis et près de 3 kilos de cocaïne qui auront été saisis à la descente du navire. La drogue était dissimulée dans deux véhicules dont un appartenant au marin."







Tout a commencé selon le procureur de la République, "le 1er février 2023 quand la BRI de Corse recueillait un renseignement selon lequel deux individus défavorablement connus de la police et de la justice se livreraient à un trafic de stupéfiants important à Ajaccio sur les secteurs de Pietralba et des Cannes et tenteraient d’acquérir des commerces pour blanchir l’argent issu du trafic."



Une enquête préliminaire était dès lors ouverte par le parquet d’Ajaccio qui saisissait la DTPJ d’Ajaccio et le GIR de Corse pour procéder aux investigations.

Après plusieurs mois de surveillance, les enquêteurs avaient relevé de nombreux et différents voyages effectués par les deux individus entre le col de Vizzanona et la région d’Ajaccio vraisemblablement pour effectuer des transactions liées à la récupération probable de produits stupéfiants.



"L’enquête était ensuite confiée à un magistrat instructeur d’Ajaccio et se poursuivait en mettant en évidence des ramifications de ce trafic sur toute la Corse à partir de la livraison de stupéfiants effectuée par ce marin afin d’alimenter différents gros clients à Porto-Vecchio, Ajaccio et Bastia" souligne Nicolas Septe qui indique également que "depuis longtemps les enquêteurs suspectaient des compromissions et complicités possibles de la part de marins des compagnies de transport maritime pour permettre l’acheminement des produits stupéfiants dans l’île, même si ce moyen est loin d’être exclusif."





"C'est à l'occasion d'une rotation du navire de la Corsica Linea prévue pour le 15 août 2023 et de l'embarquement du marin suspecté et considérant que les aller-retour vers un box loué par d’autres complices du trafic devenaient plus fréquents et que le réseau était encore susceptible de monter en puissance, son rayon de «commercialisation » étant particulièrement vaste, il était décidé de monter un dispositif et de procéder aux interpellations" explique encore Nicolas Septe.

Quatre interpellations ont eu lieu mardi et d'autres ont suivi ce mercredi matin encore.







Outre les produits stupéfiants saisis dans les véhicules à la sortie du navire (plus de 70 kilos de résine de cannabis et de la cocaïne) diverses perquisitions ont encore permis de retrouver plus de 30 kilos de résine de cannabis, de la cocaïne et différente armes, non factices et approvisionnées.



"Le démantèlement de ce réseau, qui avait plusieurs ramifications et qui devait alimenter différentes régions de l’île, a notamment permis d’assécher 4 points de deal du quartier des Cannes et de Pietralba" se félicite le Procureur.

Cette opération aura été menée sous l’autorité du parquet et d’un magistrat instructeur d’Ajaccio (Eric Metivier) et mise en œuvre avec succès par la DTPJ (Ajaccio-Bastia) , les personnels de la BRI et du GIR de Corse.



Le démantèlement de ce nouveau trafic représente plusieurs millions d’euros de perte en valeur de revente, outre le numéraire et les véhicules saisis aux trafiquants à cette occasion.



7 personnes sont actuellement placées en garde à vue : elles peuvent durer 96 heures en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants.