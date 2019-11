Bastia : la retraite en débat avec la CGT

Philippe Jammes le Mardi 12 Novembre 2019 à 17:57

Mardi après midi, la CGT tenait au petit théâtre San Angelo à Bastia, une réunion/projection/débat sur un sujet d’actualité : la retraite. Quel avenir pour les retraites et les retraités ? Retraite par répartition ou par points : quel impact ? Solidarité intergénérationnelle ou chacun pour soi ? Comprendre le projet du gouvernement, son impact pour les retraités d’aujourd’hui et de demain. Pour la CGT en tout cas les retraites sont en danger via le projet du gouvernement mais rien n’est encore joué. « On peut les faire reculer ! » clame François Biasotto, représentant CGT et animateur de cette réunion…

CNI s’est penché avec lui sur le sujet…



