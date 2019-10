Bastia : la place du marché aux poissons rénovée par de jeunes bénévoles

Pendant leurs vacances, dix jeunes collégiens se sont lancés dans le bénévolat. Ils participeront jusqu'à vendredi à la rénovation de la place du marché aux poissons de Bastia. Sous les yeux et les conseils bienveillants des agents municipaux Jean Dal'colletto, adjoint responsable aux espaces verts et Sylvain Tapiero, responsable de la maçonnerie à la mairie de Bastia, les dix élèves de 4ème au collège de Montesoro apprendront à végétaliser, créer des bordures en bois, poncer, enduire et peindre.Un travail qu’ils accompliront le matin. L'après-midi des activités sportives ou culturelles leur sont proposées comme une randonnée aux glacières de Cardo ou la visite de la plateforme marine UMS Stella Mare. En avril dernier d'autres jeunes bénévoles du 7ème chantier s'étaient attelés à la rue Carbuccia.Cette opération a pour objectif de mettre en avant l’esprit d’initiative, la solidarité mais aussi de promouvoir les valeurs du bénévolat, dans un large esprit d’entraide et de soutien en faveur d’actions d’intérêt général.Ivana Polisini, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique éducative et à la jeunesse, salue cette action."Lors de cette semaine les jeunes bénévoles apprendront le savoir- être au travail et le travail en équipe, c'est important pour notre jeunesse. En plus, les commerçants seront avis de retrouver la place rénovée."Le chantier s'achèvera vendredi . Une inauguration en présence du maire de Bastia suivra.