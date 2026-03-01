Bastia : la fin de plus d’un demi-siècle de présence des Zuccarelli au conseil municipal

Charles Monti le Lundi 23 Mars 2026 à 13:14

Au-delà des péripéties locales et des équilibres mouvants d’un scrutin municipal parfois particulier à Bastia, l’histoire politique de la ville retiendra une date : le 22 mars 2026. Ce jour-là s’est refermée une séquence ouverte près de six décennies plus tôt, avec la fin de la présence continue d’un membre de la famille Zuccarelli au conseil municipal.