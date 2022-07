Bastia : l'association "Phyros" aide les personnes à mobilité réduite

Pour Laetitia tout a basculé le jour un accident de la circulation l’a rendue invalide. Après un long combat, à force de courage et d’énergie, elle reprend goût à la vie et avec son mari Bertrand décide en 2019 de fonder une association. Si l’emblème de l’association P.H.Y.R.O.S est un phénix, ce n’est pas pour rien. PHYROS, pour Pnl, HYpnose, Relaxologie, SOphtologie.« Notre association a été créée pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'à leur famille en les aidant, grâce à notre expérience et notre écoute, à retrouver confiance et confort de vie sociale, personnelle et professionnelle par le biais de séances gratuites de PNL, Programmation NeuroLinguistique, Hypnose Ericksonnienne, Relaxologie et Sophrologie » explique Laetitia. « Le but est aussi de les guider, les orienter dans leurs démarches administratives vers les différents centres et organismes spécialisés, leur indiquer leurs droits, les aides dispensées».En soins, lors de ses passages dans différents milieux hospitaliers elle a tissé des liens avec d'autres malades et personnes à mobilité réduite. « J'étais même surnommée l'altruiste. En 2015, je me suis alors reconvertie dans ce milieu d'aide et de soutien thérapeutique, en commençant à me former à psynose formation. C’est là que j'ai rencontré mon mari Bertrand, dans ce milieu d'aide à la personne. Et c’est ensemble que nous avons bâti cette association ».Dans ses locaux voulus familiaux et conviviaux, situés à Agliani, Laetitia, titulaire d’un Master de Psychopathologie PNL, Hypnose Ericksonnienne et Relaxologie, dispense des séances gratuites dans ces domaines et en sophrologie : Séances individuelles* de 1h30 pour répondre à une demande ciblée sur le handicap, l'acceptation de soi, gestion du stress, des angoisses et de l'anxiété, le burn-out et des séances de groupe* d’environ 2 heures pour un travail en développement personnel.Laetitia se rend aussi à domicile et dirige des ateliers sur la gestion du stress, de l'estime de soi et la confiance en soi et soutien et accompagnement aux familles.Reconnue, l’association est en contact étroit avec les hôpitaux, la MDPH, Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, l’APF et le commissariat.