Bastia, l'Etat et la CAB signent pour la relance de la construction de logements

#FranceRelance ✍️ Signature du Contrat de relance du logement avec @Cita_Bastia et @AggloBastia

Outil d’aide à la relance de la construction durable afin de soutenir la production de logements neufs sur les territoires tendus en ciblant des projets économes en foncier. pic.twitter.com/SVZFv5KJEX

— Préfet Haute-Corse 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet2B) April 27, 2022



Le dispositif vise à encourager les particuliers à construire sur des espaces déjà urbanisés, modeler et rénover d’anciens logements énergivores et à faible densité de population. Concrètement, un propriétaire d’une vieille villa de deux étages dans le centre de Bastia peut bénéficier de 1 500 euros d’aides par logement créé, versés par la commune s’il rénove sa villa, voire ajoute un étage et la transforme en deux logements à minima, voire plus. Les logements provenant de la transformation de surfaces de bureau ou d’activités en surfaces d’habitations feront l’objet d’une subvention complémentaire de 500 euros par nouveau logement.« Cet accompagnement est soumis à des contraintes importantes qui vont permettre de reconstruire sur la ville, d’éviter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols », se félicite Pierre Savelli, maire de Bastia.Car en plus de réduire la pression sur le marché immobilier, l’objectif du dispositif est de densifier le tissu urbain grâce à plus de logements, plus modernes. Cependant cela ne sera pas sans conditions. Un cahier des charges bien précis a été établi. Au moins deux logements devront être construits et posséder une densité supérieure à 0,8. Elle s’obtient en divisant la surface de plancher du logement divisé par la surface du terrain.« Cela nous permet également de maîtriser la production de logements sur le territoire », explique Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB.Cependant, seuls les logements dont les permis de construire ont été délivrés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 pourront être subventionnés.