Bastia : dessins... d’architectes à la la Galerie Noir et Blanc

Cette « quinzaine de l’architecture » regroupe plusieurs professionnels : Valérie Chiari, Pierre-Louis et Céline Filippi, Nadia Galy et Julie Mons-Catoni.

« Connaissant la galerie j’ai proposé à celle-ci de présenter des dessins d’architectes, quel que soit la valeur ou le contenu » explique Nadia Galy. « Il n’y a pas en effet que des projets de concours ou des projets lauréats, j’ai souhaité que chacun soit en mesure de démontrer à quoi sert le dessin, comment il l’appréhende, comment il transforme la pensée en un bâtiment. Le résultat, même s’il est balbutiant, montre des travaux d’une très belle qualité et on sera plus nombreux l’an prochain ».





Sur les murs de la galerie tous types d’œuvres : maisons, bâtiments, jardins... « L’architecture commence par une pensée claire, parfois chaotique mais cela doit toujours se terminer par de la technique. Et le seul moyen de joindre les deux, c’est ce qui se passe entre le cerveau et la main, c’est donc le dessin et la culture qu’il véhicule. Au fil des jours, des semaines ou des mois, on affine la demande du client. Ça peut en effet prendre du temps, ou pas, car ça peut être complexe car il peut s‘agir aussi bien de maisons individuelles que d’immeubles, d’hôpitaux, d’aérogares, d’immeubles de bureaux compliqués. En fait les contraintes techniques viennent un peu refroidir l’aspect artistique ».





Les résultats sont étonnants et, exposés ainsi, on jette, il est vrai, un autre regard sur ces croquis parfois ingrats au 1er regard.

Peut-on être fier de son œuvre architecturale comme peut l’être un peintre devant sa toile ? « Honnêtement oui ! On a parfaitement conscience qu’on a un impact sur l’environnement, sur ce que vont voir les gens. Il ne faut pas construire quelque chose qu’on n’a pas envie de voir soi-même. Il arrive qu’en repassant sur un lieu on révise nos choix, comme un peintre aussi doit aussi se le dire. Ils ont d’ailleurs parfois un repentir et retravaillent leur toile. Nous, on a du mal à faire ça. Mais en principe une fois fini, on est assez content. En fait on peut estimer que c’est une œuvre éphémère ».