Bastia : des « trésors » de la bibliothèque Tommaso-Prelà restaurés

Ces travaux de restauration, confiés au talent du Florentin Simone Martini, portent sur trois ouvrages parmi les très nombreux joyaux de l’Histoire corse et méditerranéenne appartenant à la. « Il s’agit d’un projet d’envergure afin de préserver des ouvrages incontournables du patrimoine bastiais, soutenu par la Fondation du Patrimoine » explique, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine et au mécénat.« Notre Bibliothèque patrimoniale, d’études et de recherche a sélectionné trois ouvrages » précise, la directrice de la bibliothèque. « Le Dante, cette Comédie datée de mai 1491 qui est d’une grande rareté et dont il n’en existe que trois exemplaires en France et deux en Italie, Le Boccace, une édition du Décaméron imprimée en 1526 chez Giolito à Florence, qui est de par sa grande rareté, l’équivalent d’un diamant noir. Son écrin et sa reliure sont à la hauteur du chef d’œuvre. Tommaso Prelà lui-même ne s’y est pas trompé puisque l’on trouve sur le plat intérieur du livre une note manuscrite de sa propre main : « Le présent ouvrage est à juste titre interdit par l’église catholique car contraire aux bonnes mœurs et à la politique / D’une rareté extrême / D’autant plus couteux qu’il est à toutes marges. Propriété de la Bibliothèque Tommaso Prelà de Bastia en Corse. Conservé avec autorisation en mains propres ». Enfin le 3ème ouvrage est Le Plantae. Ce livre est considéré comme l’un des fleurons du livre botanique par la journaliste Anne Foster du magazine de l’hôtel Drouot. Georg Dionysius Ehret associe à la rigueur scientifique la plus haute qualité artistique. Cette édition originale de 1750 reflète le travail de collaboration étroite entre le célèbre médecin et botaniste de Nuremberg Christoph Jakob Trew et Erhet. Ce merveilleux travail n’a été achevé qu’après la mort d’Erhet et Linné lui-même a fait l’éloge de cette œuvre en parlant de « miracle du siècle ».À l’occasion de ce travail de résidence (3 fois 15 jours) dedes rendez-vous sont régulièrement organisés pour le public durant ce mois d’octobre à la bibliothèque Prelà, en compagnie du restaurateur. Restaurateur d’art florentin, Simone Martini est un passionné de l’époque médiévale et consacre une grande partie de son temps à la découverte et la restauration de livres, mais également de dessins et gravures de cette période. Il avait notamment restauré le Thesaurus Hyeroglyphicorum, l’une des œuvres les plus rares et précieuses du fonds ancien de la Bibliothèque Fesch d’Ajaccio.En collaboration avec lae, le mécénat permet à tout un chacun de participer activement à la restauration du patrimoine de la Ville de Bastia.Le mécénat offre en effet au public la possibilité de devenir un acteur majeur du développement patrimonial bastiais » ajoute Ph. Peretti. « En devenant mécène, vous aidez à la restauration d’ouvrages emblématiques de la Ville et vous vous impliquez ainsi dans d’importants projets ». Pour plus d’informations ou devenir mécène en faveur de la restauration des œuvres présentées, cliquez ici.