Bastia : des ateliers gratuits de danse et théâtre pour les jeunes pendant les vacances de la Toussaint

La ville de Bastia, en collaboration avec le Chaillot-Théâtre national de la Danse et la Compagnie BurnOut de Jann Gallois, propose une semaine d’ateliers de danse et théâtre pour les jeunes de 13 à 18 ans. Ce projet, baptisé Chaillot Colo, se tiendra du 21 au 26 octobre au centre culturel l'Alb'Oru. L’objectif est d’offrir aux adolescents un espace de création et de partage, leur permettant de s’exprimer à travers le geste et la voix tout en expérimentant la vie en communauté.

Ce projet s’inscrit dans la volonté de la ville de Bastia de soutenir des initiatives artistiques et innovantes à destination de la jeunesse. "Nous avions accueilli la première Chaillot Colo à l’automne 2023, et nous sommes heureux de renouveler cette expérience en 2024", explique Delphine Ramos, directrice des Affaires Culturelles de Bastia. L'événement est organisé en partenariat avec le Chaillot-Théâtre national de la Danse et bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse.

Le thème de cette édition, "Peace, Love, Unity and Having Fun", est inspiré du célèbre morceau d'Afrika Bambaataa, emblème des valeurs du hip hop. Les ateliers seront basés sur la pièce "Fiesta" de Gwendoline Soublin, abordant des thèmes tels que l'inclusion, la tolérance et le vivre ensemble. Encadrés par des artistes comme Claire Moineau (danse hip hop) et Pauline Crépin (théâtre), les jeunes participants auront l'occasion de transformer leurs différences en force créative.

L'initiative est particulièrement destinée aux jeunes issus des quartiers Politique de la Ville, des Cités éducatives et des milieux ruraux, afin de leur offrir un accès privilégié à des activités artistiques de qualité. Cette semaine d'activités est entièrement financée par les partenaires, couvrant aussi bien les repas que les goûters.

Le vendredi 25 octobre, à 19h30, une restitution du projet sera présentée au public et aux familles. Le samedi 26, à 18h30, un spectacle intitulé "Block Party" par la Compagnie BurnOut de Jann Gallois clôturera la semaine, avec une entrée gratuite à l'Alb'Oru.



Inscriptions et renseignements :

Centru culturale Alb'Oru : 04 95 47 47 00

Marie-Claire Betti : 06 30 51 99 76