Bastia : de nouveaux dispositifs pour relancer les commerces de proximité dans les quartiers sud

Afin de revitaliser les commerces de proximité, fortement impactés par la concurrence du e-commerce et les changements de consommation, differetes institutions se mobilisent. Ce vendredi, place Papi, au cœur du quartier de Lupino, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), en partenariat avec la Ville de Bastia, l’ADEC, la CCI de Corse et la Chambre des métiers et l'Etat, a annoncé deux nouveaux dispositifs d’aide. Objectif : redynamiser le tissu commercial des quartiers sud de la ville grâce à l’appel à projet « Cœur de ville » et l’opération « Quartieri ».



Une mobilisation des acteurs locaux pour soutenir le commerce

« Pour répondre aux enjeux en matière de développement économique, d’innovation et d’emploi, la CAB a mis en œuvre une politique volontariste forte pour soutenir l’économie locale », a expliqué Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB en soulignant que ces dispositifs ont été conçus « en étroite collaboration avec plusieurs acteurs institutionnels locaux et la fédération de commerçants du Grand Bastia et des quartiers sud. »



Les pouvoirs publics sont unanimes quant à la nécessité de protéger ces commerces de proximité. Pierre Savelli, maire de Bastia, a rappelé l’importance des commerces dans la vie de la cité : « Dans un contexte compliqué, il faut aider les commerçants. On dit que les commerces sont le sourire d’une ville, Bastia se veut une ville souriante. » Jean Dominici, président de la CCI de Corse, a ajouté : « Les commerces de proximité, en plus d’être une activité économique, sont des espaces de rencontres, de convivialité. Face à la concurrence d’internet et aux changements de coutumes en matière d’achats, il est primordial d’avoir une stratégie collective. »



L’appel à projet « Cœur de ville » : soutenir la modernisation des commerces

Première mesure dévoilée, l’appel à projet « Cœur de ville » vise à aider les commerçants et artisans du centre-ville à moderniser leurs locaux et à amorcer leur transition numérique et énergétique. La CAB financera jusqu’à 50 % des dépenses éligibles, avec un plafond de 10 000 € par établissement, pour les commerces ayant moins de dix salariés et ouverts au moins dix mois par an. « Favoriser le maintien et le développement des TPE commerciales du cœur de ville, c’est notre priorité », a souligné Louis Pozzo di Borgo.



Le projet prévoit également de reconquérir les locaux vacants pour dynamiser l’activité commerciale dans le centre de Bastia. « Chaque devanture qui ferme est un drame », a insisté Michel Prosic, préfet de Haute-Corse. Ce dispositif, dont les dossiers seront ouverts à partir du 14 octobre, mobilise un budget total de 150 000 €, une enveloppe qui vise à soutenir les commerçants face aux défis actuels.



L’opération « Quartieri » : des chèques avantage pour encourager la consommation locale

En parallèle, l’opération « Quartieri » se concentre sur les quartiers sud de Bastia, avec la distribution de 2 500 chèques d’une valeur de 20 €, vendus à moitié prix (10 €). Ces chèques, utilisables jusqu’en mai 2025 dans une cinquantaine de commerces partenaires, seront mis en vente du 12 au 15 novembre à la Maison des quartiers sud. « Ces chèques avantages vont permettre d’augmenter le pouvoir d’achat tout en soutenant les commerces », a expliqué Michel Prosic, convaincu que ce dispositif constitue une réponse directe aux difficultés des commerçants locaux.

Financée à hauteur de 30 000 €, l’opération bénéficie de l’appui de la CAB, de la Dotation Politique de la Ville et de la CCI de Corse. « Ces opérations sont très importantes pour l’équilibre des quartiers », a rappelé Alex Vinciguerra, président de l’ADEC. Il s’agit d’encourager la consommation de proximité tout en renforçant le lien social au sein des quartiers sud.



Un partenariat local pour revitaliser l’économie

Ce dynamisme retrouvé pourrait aussi permettre de freiner l’expansion des zones commerciales périphériques. « Le travail initié par toutes les collectivités est très positif pour le commerce. Nous n’avons pas envie que les commerces glissent vers le sud, le long de la RT10. Ces opérations vont améliorer la vie du quartier​ », a conclu Olivier-Louis Simoni, président de la Fédération des Unions de Commerçants et Artisans du Grand Bastia.