Bastia : carénage de printemps pour la "Sainte Elisabeth" classée à l'ordre des Monuments Historiques

Depuis Brandu, siège de "Voile Performance", Charles-Paul Viale aime, en effet à rappeler, que "Sainte-Elisabeth" est un "des rares exemples conservés de ce type de navires, avec son plan de voiles latines que l'on retrouvait dans toutes les marines de Corse jusqu'au 19e siècle, elle servait pour la pêche côtière ou pour le transport de marchandises."





Le responsable de l'association nous apprend aussi que "ces embarcations naviguaient au cabotage le long des côtes de la Corse, jusqu'en Sardaigne; elles effectuaient aussi la traversée de la mer Tyrrhénienne vers les ports de la péninsule italienne.

Ces "Gondoles", "Gozzi", "Leudo", "Balancelles" ont assuré l’essentiel des échanges commerciaux de la Corse pendant plusieurs siècles."





Une semaine de travail a été nécessaire pour ces travaux d'entretien, effectués par des bénévoles, avec le concours du chantier naval de Bastia, et le soutien financier du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate.

Application d'une peinture sous-marine pour protéger l'embarcation de l'attaque des redoutables vers marins, réfection de la peinture de la coque, application d'une lasure de protection sur les bois, et contrôles mécaniques ont rythmé pendant plusieurs jours ces indispensables travaux d'entretien.

La "Sainte Elisabeth" est désprmais "parée" pour poursuivre sereinement de belles aventures et assurer son rôle de passeuse d'histoire.