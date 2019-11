Bastia : c’est parti pour 3 jours de cinéma d’animation

Les visages souriants des enfants en disent long ce vendredi matin à la sortie du cinéma le Régent de Bastia. Ils viennent de voir des films d’animation de qualité sur grand écran : Un petit air de famille pour les plus petits – programme de 5 courts métrages venant de la Russie, du Japon, de République Tchèque ou encore du Royaume Uni sur la famille et le vivre ensemble – Les enfants de la mer pour les plus grands – une fable écolo-holistique du japonais Ayumu Watanabe.Un aperçu de la très riche programmation de cette 4édition des Rencontres qui prouvent chaque année à quel point l’animation est devenue un genre à part entière, bien loin du simple « dessin-animé » d’autrefois. Des films surtout qui ne vont pas à l’encontre des productions des grands studios – Pixar, Disney ou Dreamworks – mais qui sont un complément intelligent. Une preuve de plus que l’image animée a toute sa place dans le cinéma contemporain et qu’elle offre une palette de styles et de techniques qui fait sa grande richesse.L’après-midi, c’est au tour des classes de cinéma et du jury professionnel – Ilenia Cotardo, Charlie Aufroy, Geneviève Lodovici, Elodie Pinet et le président Michele Bernardi – de découvrir sur grand écran une sélection de courts métrages étudiants issus des grandes écoles du cinéma d’animation.La sélection est unanimement saluée par les spectateurs à la fin de la projection. Tandis que les élèves – Lycée Giocante, IUT de Cortes, Groupe Scolaire Jeanne d’Arc et le collège Saint-Joseph – se séparent pour délibérer sur le choix de film, accompagnés par les enseignants, le jury se dirige lui vers le Columbus Café. Et si Président, Michele Bernardini n’a pas hésité à dire que tous les films étaient d’une qualité professionnelle, il faudra attendre samedi soir à 20h30 pour connaître le Palmarès, avant la diffusion du long métrage Les Hirondelles de Kaboul.Dès ce soir, projection au cinéma Le Régent de La Fameuse Invasion des Ours en Sicile, une adaptation du roman de Dino Buzatti par le talentueux illustrateur Lorenzo Mattotti qui a fait grand bruit lors de sa diffusion à Un Certain Regard à Cannes cette année. Un feu d’artifice de couleur, des scènes à couper le souffle sur un scénario qui enchantera les grands et les petits. Un film à partager en famille qui sera également diffusé dimanche à 16h30.Dans cette très belle sélection, un long-métrage en particulier a retenu notre attention, le formidable J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, considéré par beaucoup comme un des plus beaux films de l’année et déjà auréolé du Grand Prix à la Semaine de la Critique et du doublé Prix du Public et Prix du Jury du dernier Festival d’Annecy. A ne surtout pas manquer !Le programme complet de ces journées de l’animation est à retrouver sur le site du Régent et celui d’Una Volta