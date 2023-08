Bastia au mois d'aout : les touristes sont rares, plusieurs commerces ferment

La scène est inhabituelle en plein cœur de la saison estivale. Dans les rues du centre-ville de Bastia, plusieurs restaurants et commerces ont baissé le rideau en plein mois d'aout. Une réalité qui toucherait une vingtaine de boutiques de centre-ville selon le président de l’union des commerçants de Bastia, Alexis Vautrin . Ce dernier, gérant du magasin Jack & Jones de la rue Saint-Roch, explique ces fermetures par le manque à gagner que constitue une ouverture de magasin sans clients.



Si la population est présente dans le centre-ville malgré une légère baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes, le problème réside davantage dans les moyens limités des visiteurs. Alexis Vautrin pointe du doigt les coûts élevés des transports pour se rendre en Corse, que ce soit par voie aérienne ou maritime. "Les transports pour venir sont très chers En outre, entre l’hôtel et la location de la voiture, vous ruinez une famille, ils n’ont plus de pouvoir d’achat une fois arrivé sur l’île", explique-t-il. En effet, avec l'inflation qui frappe durement la France depuis plus d'un an et les prix en Corse qui sont plus élevés de 7% par rapport au continent (hors région parisienne), les ménages n'ont plus le pouvoir d'achat nécessaire pour consommer en ville. "Les touristes doivent choisir entre aller au restaurant et faire les magasins. Cette année, ils n'ont pas le budget pour faire les deux".



Un choix à faire entre les boutiques et les restaurants



Outre les contraintes financières, l'emplacement des établissements joue également un rôle crucial dans leur attractivité. "L'été, les gens n'ont pas envie de manger et d'avoir une vue sur la route ou sur un bâtiment quelconque, reconnaît Alexis Vautrin . C'est pour ça que les terrasses sur le Vieux-Port ou de la place Saint-Nicolas sont prises d'assaut". Et même avec une position enviable n'est pas forcément un gage de succès; le président de l'union des commerçants de Bastia en veut pour preuve la fermeture de plusieurs restaurants localisés le long du quai des martyrs, qui ont baissé le rideau cet été faute de touristes. "J'en discutais avec mes homologues de Saint-Florent qui vivent une situation similaire, rappelle Alexis Vautrin. Le Spar du centre-ville fait un carton plein cet été, parce que les gens font leurs courses pour cuisiner directement dans leur Airbnb, ils ne peuvent plus se permettre d'aller au restaurant".



Pour éviter de devoir fermer complètement durant cette période cruciale, certaines boutiques préfèrent mettre en place des horaires plus souples. "Les magasins ouvrent à dix heures, parce qu'avant il n'y a personne, ferment le midi parce que les clients n'achètent pas et baissent le rideau à 19h lorsqu'il n'y a personne dans les rues après cela, avance le président de l'union des commerçants, qui fait de même avec son magasin. C'est pour ça que les commerces s'adaptent à la clientèle. Si les rues étaient pleines en journée et en soirée, et que les boutiques étaient assurées de faire 500 ou 1000 euros de chiffre d'affaires, je peux vous assurer que tous les commerces seraient ouverts", résume-t-il.



L'Union des Commerçants de Bastia collabore avec la municipalité et la Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI) de Corse pour trouver des solutions durables à ce problème de fréquentation. Cette situation pourrait potentiellement cacher une réalité plus sombre, avec plusieurs dizaines de magasins du centre-ville susceptibles de faire face à des difficultés financières plus importantes.