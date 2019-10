Bastia : après le chocolat… la bière !

A l’origine de cette manifestation, une bande d'amis de Ghisoni qui a eu l'idée d'organiser dans leur village la première foire rurale entièrement dédiée aux bières locales, d'où la création de l'Association Biera in Festa et de la manifestation Biera in festa fin juillet à Ghisoni. Cette année a eu lieu la 2ème édition et elle se poursuit en cette fin octobre à Bastia grâce au partenariat et à l’aide de la municipalité.





Cette fête de la bière se déroulera sous un chapiteau de 900 m2 et permettra la rencontre avec la dizaine de brasseurs insulaires (brasserie Pietra, brasserie Ribella, Brasserie Lutina, brasserie A Malacella, brasserie l'Impériale, brasserie du Mont Kyrie, brasserie de la Costa Verde, brasserie Zaffaranu ...).

L’occasion de découvrir plus de 30 bières « nustrale » à travers des dégustations, des ateliers, des rencontres, des échanges.

L’atelier de fabrication sera animé par Yann Chamberaud, créateur de la bière Napo et celui de dégustation par Franck Metivier qui vient de participer au championnat du monde des brasseurs en Italie.

En soirée aussi des concerts avec les groupes El Diablo, Eramu in Campi et Pulse. ...

CNI a déjà plongé ses lèvres dans la mousse….