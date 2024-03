Bastia accueillera le Championnat de France universitaire d'Échecs

Pour la première fois, la Ligue corse du Sport universitaire (LCSU prend les rênes de l'organisation d’une compétition nationale, marquant un moment historique pour le sport universitaire en Corse.

Cet événement majeur réunira une quarantaine d'universités et grandes écoles, totalisant près de 120 compétiteurs, venant mettre en lumière leur passion pour les échecs.



Outre nombre de personnalités, du monde des échecs, Marc’ Andria Maurizzi, qui connaît bien la "Casa di I Scacchi", devenu Grand Maître international et champion du Monde junior 2023, viendra enrichir l'événement de ses commentaires en direct tout au long de la compétition. Sa présence apporte une dimension interactive à cet événement sportif d'envergure, permettant aux spectateurs de bénéficier d'analyses professionnelles et approfondies des parties.



Ce championnat de France, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, se déroulera selon un système suisse en neuf rondes, avec une cadence de 15 minutes plus 5 secondes par coups. La participation est ouverte aux étudiantes et étudiants inscrits à l'Association Sportive de leur établissement et titulaires d'une licence B de la FFE au minimum.

Les inscriptions se font via le site dédié : cfuechecs.fr