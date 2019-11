Bastia : à la découverte des horizons de Sophie et Marc Pollini

Sophie est artiste peintre, diplômée des Beaux-arts de Paris, son frère Marc, photographe autodidacte de talent. Tout deux sont attirés par les horizons qui peuvent s’ouvrir à eux. Des îles bien sûr comme la Corse, la Sicile, l’Islande mais bien d’autres territoires comme l’Arizona.

Cette exposition est un subtil mélange, un équilibre entre peintures et photographies, une très agréable osmose des couleurs.





« Orizonte » est une évocation intime de ce qui les unit de par leur histoire commune. Grandir en Corse c’est développer un rapport profond avec l’horizon, ce morceau de ciel infini qui succède à la terre et qui nous enveloppe de toutes parts. Sur une île, le voyage et l’imaginaire se côtoient sans cesse, et c’est sur cette ligne lointaine que l’observateur fixe les couleurs qui se fondent et se confondent aux limites du regard.

À la fois ligne de séparation entre un monde et l’autre, il est aussi espace de lien entre ces deux mondes. L’horizon ouvre un champ de perception infini et unique à chacun.





C’est cela que Sophie et Marc nous dévoilent, à travers ce projet poétique et ambitieux. Sophie apparait généreuse, instinctive et sensible dans son rapport très frontal aux matières, aux formes et aux couleurs. De ses jeux de matières se dessinent des paysages presque épidermiques, des horizons minimalistes et délicats. Son frère Marc pose lui un regard épuré, sobre où le temps et l’espace s’imposent avec silence.





Deux regards uniques, en quête d’infini dont la substance commune est l’émerveillement. De cette force tellurique naît leur création. Une ligne de conduite incontestablement ancrée dans une contemplation insatiable. Photographiés par Marc ou tracés dans la matière par Sophie, ces horizons parlent avant tout d’émotions, d’une histoire commune, celle de l’amour des paysages, celle d’un voyage parfois imaginaire et profond où le regard erre à la quête des limites terrestres. Des horizons qui vous transportent. Une exposition organisée par le Service Culturel de la ville de Bastia.

CNI a rencontré les deux artistes

*Du mardi au samedi de 14h à 18h30.