Bastia : Une voiture finit sa course dans la rivière

Michela Vanti le Mardi 26 Mars 2024 à 13:29

Ce mardi 26 mars aux alentours de 12h15, un véhicule a fait une sortie de route à proximité du magasin Cuir Center, dans les quartiers sud de Bastia. Pour une raison qui reste à déterminer, la conductrice aurait perdu le contrôle de sa voiture et après une chute de 3 à 5 mètres le véhicule a terminé en contrebas de la route dans une rivière.



Les sapeurs-pompiers ont rapidement mobilisé plusieurs équipes sur place, y compris le Groupement de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux (GRIMP). Trois jeunes filles, âgées de 17 à 18 ans, ont été prises en charge par les secours et évacuées en urgence relative vers l'hôpital de Bastia.