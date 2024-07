Bastia : Une nouvelle exposition éclaire la Galerie Noir et Blanc

La galerie Noir et Blanc de Bastia accueille, du 25 juillet au 20 août, une nouvelle exposition regroupant les œuvres de trois artistes-peintres : Christopher Elliot, Solange Galazzo et Victor Lorenzi. « Ces trois artistes exposés ce mois-ci à la galerie puisent leur inspiration dans un monde sensible et muet, celui des pierres, des forêts et des eaux », explique Thierry Ottaviani, écrivain et auteur de nombreuses fictions et essais. Il évoque également les vivants piliers de Baudelaire et la réflexion de Socrate à l’ombre du platane de l’Ilissos : « Les champs et les arbres ne veulent rien m’apprendre ». Pour Ottaviani, c'est à nous d'apprendre à écouter et à voir.





Solange Galazzo : Une carrière éclatante

Solange Galazzo, dont la passion pour la peinture et le dessin a débuté à l’âge de 8 ans, est mise à l'honneur. Lauréate du premier prix des Beaux-Arts d’Avignon à 14 ans, elle est issue de l’École Normale Supérieure d’Arts Plastiques de Paris. Depuis 30 ans, elle mène une brillante carrière artistique à Paris et à l’étranger. Ses œuvres, présentes dans de nombreuses collections publiques à Paris, Orléans, Taïwan, Acapulco, et Mexico, sont également nourries par ses voyages méditerranéens, ainsi qu’en Tanzanie, Taïwan, Tunisie, Italie, Mexique, Corse et Sicile, son île d’origine.





Victor Lorenzi : L'équilibre entre forme et espace

Victor Lorenzi, peintre et dessinateur corse, présente ses compositions abstraites et expressives. Influencé dès son jeune âge par l’art contemporain grâce à sa cousine Laurence Lorenzi, professeure d'architecture du paysage, Victor traduit ses ressentis en anamorphoses d’images et de perspectives. Son art, un équilibre entre forme et espace, calme et mouvement, vise à libérer le sujet à travers la couleur et la matière, capturant ainsi les sensations du cœur.



Christopher Elliot : De Hollywood aux Corbières

Originaire de Nouvelle-Angleterre, Christopher Elliot a débuté sa carrière artistique en 1977 après des études à la Rhode Island School of Design. Ayant travaillé dans les effets spéciaux à Hollywood, il s’est établi en France après son mariage avec une Française. Installé désormais à Ribaute, dans les Corbières, il expose ses œuvres non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, à Dubaï, en Inde, en Irlande, en Suisse et en Pologne. Son parcours international enrichit sa démarche artistique, offrant une perspective unique sur son art.







Une exposition collective en parallèle

Parallèlement à cette exposition, la Galerie Noir et Blanc propose également une exposition collective tout au long de l’été, mettant en lumière les œuvres de Janine Azara, Pierre Barat, André Casabianca, Izabela Ciesla, Nicole Guidi, Celine Lorenzi, Julie Pontaut, Anne L Raffalli, Fanfan Salvini, Patrick Vandenheuvel, Eda Wolejszo et Monique Yenco Fusella.



Informations Pratiques :

Galerie Noir et Blanc, Place du Marché à Bastia.

Ouvert de 11h à 19h, nocturnes les mercredis, jeudis et vendredis de 19h à 22h.

Fermé le dimanche et le lundi.

Entrée libre.