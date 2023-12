Bastia : Une journée découverte des filières professionnelles au lycée Jean Nicoli

Ce sont, pour le coup, réellement des filières qui recrutent. Pour sa troisième édition, le lycée Jean Nicoli de Bastia a organisé jeudi 7 septembre une journée de présentation de ses filières professionnelles à destination des élèves de troisième, dans le cadre de la semaine des lycées professionnels. Loin des clichés véhiculés sur ces débouchés, les professeurs ont voulu montrer que ces voies mènent rapidement les adolescents vers des métiers qui recrutent.



Faire disparaître le cliché de la « voie de garage »

Durant cette journée, les enseignants du lycée Jean Nicoli, qui propose des formations du CAP jusqu’au BTS, ont fait découvrir aux 245 élèves de troisième des différents collèges de Bastia les quatre filières dont dispose l’établissement: vente-commerce, logistique, sécurité et agora, qui regroupe tous les métiers administratifs. Pour vanter les mérites de ces parcours professionnalisants, une quinzaine d’entreprises de Haute-Corse ont envoyé des représentants pour faire découvrir leurs métiers. Parmi eux se trouvaient des agents de la douane, de la gendarmerie nationale, des conseillers numériques France service ou encore des experts-comptables. « Ce qui était important pour nous, c’était de montrer aux élèves quels étaient les débouchés pour chaque filière, précise Barbara Bastelica-Cambria, la responsable du bureau des entreprises. Parmi les professionnels qui se sont déplacés, nous avions par exemple un de nos anciens élèves de bac pro logistique qui a poursuivi ses études avec une licence en transport avant de monter sa propre entreprise de transport ». Ces exemples de réussite restent précieux, tant la filière professionnelle souffre d’une mauvaise image dont elle peine à se détacher. Aux yeux de certains parents, cette voie professionnelle incarne l’échec scolaire et les études courtes, ce que combat l’équipe pédagogique. « Nous avons fait le choix d’inviter d’anciens élèves qui ont réussi leur parcours professionnel et nous insistons sur la possibilité de faire des études supérieures après le bac, comme c’est le cas avec le BTS, souligne Anne Sulmoni, la directrice du lycée Jean Nicoli. L’idée, c’est de montrer que choisir une filière professionnelle ne conduit pas à l’échec et que nous ne nous adressons pas uniquement à un public en difficulté scolaire ». Progressivement, les idées reçues s’estompent et le nombre d’élèves repart à la hausse, au point que « dans la filière sécurité, nous avons beaucoup plus de candidats que de places disponibles » se félicite la proviseure, signe que la campagne menée pour démontrer l’excellence des filières professionnelles porte ses fruits.







Les élèves, les meilleurs ambassadeurs de la filière professionnelle

Cette journée de présentation a également été l’occasion pour les élèves de devenir les ambassadeurs de leur filière auprès des collégiens, et de leur expliquer les avantages à choisir la voie professionnelle plutôt que le lycée général. « J’étais en seconde générale et je n’aimais pas ce que je faisais, et c’est ma conseillère d’orientation qui m’a parlé de la filière professionnelle. J’ai fait quelques jours d’immersion dans le lycée et j’ai adoré. J’ai fait une passerelle pour aller en vente et c’est parfait pour moi, c’est un métier qui m’attire, qui a des débouchés et qui peut bien payer, explique Serena, élève en première professionnelle spécialisée dans la vente. Selon moi, la filière générale, ce sont pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent faire plus tard, tandis qu’en filière professionnelle, on apprend directement un métier ». Outre la présentation des différents parcours proposés par le lycée, la journée a été l’occasion pour l’équipe pédagogique de mettre en avant l’alternance, qu’il est possible de faire à partir de la seconde. « La plupart du temps, ce sont les élèves qui demandent à leur professeur de faire de l’alternance et si cela ne leur convient pas, ils peuvent à tout moment revenir dans un parcours initial », relève Nathalie Giraud, la directrice déléguée de la formation professionnelle et technologique. Cette option, réservée à tous, offre une rémunération de 50 à 100€ la semaine de stage en fonction de la classe de l’élève, un argument de poids pour des jeunes qui cherchent à acquérir très tôt un début d’autonomie.







Fort de cette journée, le lycée Jean Nicoli souhaite renouveler l’expérience, avec les élèves et leurs parents cette fois, lors d’une journée porte ouverte le lundi 5 février 2024 de 15h à 19h.