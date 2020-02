Bastia : Un rassemblement pour « sauver l’hôpital public » ce 14 février

L’hôpital public est exsangue et n’est plus capable d’assurer son rôle de service public, mettant en cause l’égalité d’accès, d’accueil et de prise en charge de qualité et de sécurité sur tout notre territoire. Cela fait des années que nous alertons, sans résultat.

Depuis plusieurs mois, des années, les professionnels de tous les métiers et services exigent des pouvoirs publics les moyens financiers et humains nécessaires à une refondation du service public hospitalier.



Nous exigeons au-delà de toutes les mesures immédiates demandées nationalement : L’augmentation du budget consacré à l’hôpital avec un correctif de l’ONDAM,

La reconnaissance et la revalorisation salariale générale de toutes les carrières du personnel hospitalier, sans exclusive aucune,

Des recrutements immédiats autant que de besoins sur des postes statutaires (non précaires), les remplacements de tout absentéisme et un plan de formation pluridisciplinaire

La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers.

L’arrêt des fermetures de services, de lits d’hospitalisation complète.