Bastia : Un dimanche presque normal malgré le Covid-19

A Ajaccio, un certain nombre de commerces de proximité restent ouverts comme si c'était un dimanche ordinaire. Nombreux sont les employés des libre-services et grandes surfaces à dénoncer qu'aucune disposition spéciale n'a été prise. A Bastia, ce dimanche électoral ressemble, à l'exception de la place Saint-Nicolas où les terrasses des cafés n'ont pas été dressées, à un dimanche ordinaire. Dans le rural, les gens se serrent la main et s'embrassent devant les bureaux de vote où ils se sont rués dès l'ouverture. A croire qu'en Corse, le coronavirus on ne connaît pas.



Et pourtant il serait grand temps de prendre conscience qu'il commence à faire des ravages chez nous aussi... Le Premier ministre a cité la Corse en tête des six régions les plus touchées et annonce, d'un point de vue national, une flambée de l'épidémie pour la semaine prochaine.Et les quelques chiffres de projection insulaire qu'on dispose sont très inquiétants. Alors, votez, lavez-vous les mains, tenez vos distances et rentrez chez vous.